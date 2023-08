Spectacle de L’orchestre d’hommes-orchestres à l'édifice Rosaire-Gendron

Tambour, chant, danse et artisanant étaient réunis, les 19 et 20 aout sur la rue de la Grève. L’évènement coloré Deux nations, une fête qui rassemble le Festival historique de Cacouna et le Pow-wow de la Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) a été un grand succès, selon le Chef conseiller, Kévin Morais. Il estime qu’entre 5 000 et 6 000 ...