Spectacle musical au profit de Source d’Espoir

Le vendredi 8 septembre à 19 h aura lieu le spectacle musical de Lucie Legault au profit de Source d’Espoir du Témiscouata au Beaulieu culturel du Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac. Cette initiative des usagers est menée en reconnaissance des services fournis par l’organisme.

Lucie Legault est une artiste bien connue dans la région de Montréal. Dotée d’une voix à la fois douce et puissante, elle étonnera le public par ses interprétations des grands succès des années 1960 à 1990. Au cours de la pandémie, elle a fait preuve de générosité en produisant des spectacles en direct diffusés gratuitement sur les réseaux sociaux.

Source d’Espoir du Témiscouata est un organisme à but non lucratif qui apporte soutien et aide aux personnes ayant eu des difficultés psychologiques ou éprouvant de telles difficultés, ainsi qu’à leurs proches. Son territoire d’intervention s’étend à toute la MRC du Témiscouata. La priorité de l’organisme est de favoriser la participation et l’implication des membres à l’amélioration du milieu de vie, dans l’objectif de faciliter le maintien de la santé mentale, le rétablissement et l’insertion sociale.

Les billets sont en vente au 418 860-5109. Cette production est rendue possible grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb de Cabano, Conseil 11, 157.