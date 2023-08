Spectacle de L’orchestre d’hommes-orchestres au parc de la Pointe de Rivière-du-Loup

Dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville de Rivière-du-Loup, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente le spectacle gratuit «Pour que le monde ne se défasse» de L’orchestre d’hommes-orchestres, ce vendredi 25 aout à 18 h.

En cas de beau temps, le spectacle sera présenté à l’extérieur au parc de la Pointe à Rivière-du-Loup. En cas de mauvais temps, le spectacle sera présenté à l’intérieur dans l’Édifice Rosaire-Gendron au 553, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

Reconnu pour ses propositions excentriques et réglées comme du papier à musique, L’orchestre d’hommes-orchestres récidive avec une nouvelle création pour camion à tout faire. Cette fois, quatre performeurs occupent le fameux Chevrolet 1963 et le transforment en sound-system, en roulotte à patates et en cabaret musical. Un projet itinérant où le cours ordinaire des jours côtoie l’urgence, l’amour et la révolution.

Le spectacle musical est d’une durée de 60 minutes. Les spectateurs sont invités à apporter leur chaise et leur couverture.