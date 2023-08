Une programmation variée à la bibliothèque de Saint-Jean-de-la-Lande

La bibliothèque municipale de Saint-Jean-de-la-Lande apporte du nouveau au sein de ses murs. Les bénévoles ont mis en place différentes activités, dont l’exposition de toiles produites par des artistes locaux afin de dynamiser le lieu, qui s’ajoute à leur programmation annuelle.

Une première exposition a eu lieu au printemps dernier par Linda Kennedy-Dupuis de Saint-Jean-de-la-Lande. Plus de 50 personnes ont assisté au vernissage.

La seconde artiste qui présentera ses créations est Jeanne Michaud de Saint-Jean-de-la-Lande. Un vernissage aura lieu le 30 août de 18 h 30 à 20 h 30 et ses oeuvres seront exposées jusqu’au 31 octobre. Cette exposition est ouverte au public selon les heures d’ouverture de la bibliothèque, soit les mardis de 12 h à 15 h et les mercredis de 19 h à 20 h.



En septembre prochain, des cours de peinture seront offerts par Mme Michaud. Une rencontre d’information aura lieu le 5 septembre de 12 h 30 à 15 h à la bibliothèque. Pour l’occasion, l’artiste sera sur place et peindra une toile. Les cours auront lieu tous les mardis du 12 septembre au 31 octobre de 12 h 30 à 15 h. Pour toute autre information, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec la responsable de la bibliothèque, Majella Desmeules, au 418 853-6226.



Entièrement redécorée au printemps dernier, la bibliothèque est aussi un lieu de rencontre. Les citoyens de la municipalité ainsi que les visiteurs sont invités à découvrir ce lieu. Il est toujours possible de jouer au scrabble, de faire un casse-tête, d’échanger, de prendre un café et bien évidemment de lire un bon livre. Une grande variété de livres est aussi proposée.



Les prochaines activités seront mentionnées sur la page Facebook et sur le site Internet de la municipalité ainsi que dans le bulletin municipal mensuel.