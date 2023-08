Dévoilement de la programmation du 27e Rendez-vous des Grandes gueules

L’équipe des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles a dévoilé le 22 aout la programmation de la 27e présentation du Rendez-vous des Grandes gueules. Du 1er au 8 octobre, une cinquantaine d’artistes de la parole du Québec et d’ailleurs se relaieront à Trois-Pistoles et dans les environs pour transporter le public au cœur de leurs imaginaires.

La programmation se déploie sur huit jours, du dimanche 1er au dimanche 8 octobre. Le public peut s’attendre à une programmation de qualité où se côtoient les univers du conte, de la poésie, ainsi que des récits de vie, conférences et œuvres littéraires. Une place particulière est réservée cette année à la parole de la francophonie canadienne hors Québec.

Le Rendez-vous des Grandes Gueules compte trois grands volets. D’abord, le Cœur du festival est concentré à Trois-Pistoles et ses alentours avec, pour centre, la Forge à Bérubé. L’équipe du festival a à cœur de partager avec le reste du Bas-Saint-Laurent le bonheur de l’évasion par les mots avec le volet Le Rendez-vous s’épivarde. Des conteuses et conteurs performeront dans 14 municipalités du Bas-Saint-Laurent. Finalement, le volet des Contes pour les écoles, méconnu du grand public, marque des générations de jeunes spectateurs et spectatrices par une programmation adaptée pour les groupes scolaires de la région.

Douze activités publiques seront présentées à la Forge à Bérubé. Le coup d’envoi du festival sera lancé le dimanche 1er octobre en après-midi, avec le projet «Se corrompre». Projet parapluie, «Se corrompre» comprend la courte pièce «Patentes à Gaz et autres matières inflammables» d’Élise Argouarc’h et Olivier D’Amours, et la projection de trois courts métrages. Le 3 octobre, la traditionnelle soirée Amuse-gueule se tient à la Forge à Bérubé. Le long métrage de fiction «Notre-Dame-de-Moncton» de la réalisatrice acadienne Denise Bouchard sera projeté gratuitement. Le mercredi soir, le Cabaret des forges lancera la série de cabarets de contes du Rendez-vous à la Forge à Bérubé, avec les performances de huit artistes du verbe, dont, comme le veut la tradition, la grande gagnante de la dernière édition du Concours de la plus grande menterie, Jenni Sarraf. La fort courue soirée de poésie se renouvelle cette année, alors que le collectif Primaires, les couleurs secondaires, formé de Amélie Prévost, Élise Argouarc’h, Paul Bradley et Véronique Bachand, présente jeudi soir son spectacle Bleu noyade.

Les traditionnels cabarets de contes seront de retour: la Veillée de la francophonie le vendredi et la Grande Veillée du conte le samedi. Les spectacles solos de conte, permettant au public de découvrir en profondeur l’univers d’un ou une artiste, prendront place dans l’intimité de la Forge les samedi et dimanche en après-midi, avec les artistes Pépito Matéo, Gigi Bigot et Pascal Guéran. Le dimanche après-midi, les conteuses Louise Moyes, Clara Dugas et Anne Godin s’unissent pour un cabaret de contes pancanadien. Pour le spectacle de clôture, le collectif de conteurs et musiciens Les Ceuzes-là présente sa création Contes rendus et autres petites vengeances, racontée à six voix enmusiquées.

La programmation du Cœur du festival déborde des murs de la Forge et s’étend aux rues et rangs des alentours. À l’heure de l’apéro le 1er octobre, le public est invité à un Show de cuisine à la Maison de la Grève D’Amours avec l’artiste pistolois Mathieu Barrette, où un repas accompagnera le spectacle. Deux activités familiales figurent dans la programmation du Cœur du festival, ainsi qu’un atelier de récits de vie, dont le résultat sera présenté en après-midi le dimanche à la Maison du Notaire. Une randonnée contée dans la forêt de Luc Malenfant à Saint-Mathieu-de-Rioux transportera les enthousiastes dans l’univers du conteur belgo-japonais Pascal Guéran les samedi et dimanche matins. L’incomparable Concours national de la plus grande menterie aura lieu comme toujours le dernier dimanche du festival dans la cour du Caveau des Trois-Pistoles, lors du Marché public des Basques.

Les billets pour tous les spectacles sont disponibles en ligne au compagnonspatrimoine.com