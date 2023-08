Un Pow-wow couronné de succès à Cacouna

Tambour, chant, danse et artisanant étaient réunis, les 19 et 20 aout sur la rue de la Grève. L’évènement coloré Deux nations, une fête qui rassemble le Festival historique de Cacouna et le Pow-wow de la Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) a été un grand succès, selon le Chef conseiller, Kévin Morais.

Il estime qu’entre 5 000 et 6 000 personnes ont foulé le site Ktopeqonoq offrant une vue imprenable sur l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. De plus en plus de Wolastoqey se joignent au Pow-wow chaque année, se réjouit le chef conseiller.

Durant les deux jours de festivités, les spectateurs ont pu assister à une cérémonie autochtone, des démonstrations sur la survie en forêt et le taillage de pierres et à un feu sacré. Ils ont pu découvrir le savoir-faire de membres de la PNWW en effectuant le tour de divers kiosques et déguster les tacos à l’orignal ou les fèves au lard à la perdrix du chef cuisiner wolastoqey, Maxime Lizotte, et bien plus encore.

Kévin Morais souligne que l’évènement a été un grand succès avec la température clémente de la fin de semaine. Les participants étaient heureux d’être là, soutient-il, en mentionnant que la fébrilité se sentait dans la municipalité quelques jours avec la fête.

UN VIRAGE VERT

En nouveauté pour 2023, l’organisation du Pow-wow a décidé d’arrêter de vendre des bouteilles d’eau et des canettes de liqueur. À la place, elle incitait la population à amener sa gourde d’eau qu’elle pouvait remplir à une citerne mobile d’eau potable.

«Ça fait partie de nos valeurs de protéger l’environnement et la nature», partage M. Morais. Pour les années futures, l’organisation souhaite continuer à réduire l’empreinte écologique de l’évènement.

Un évènement important pour les Wolastoqey : «C’est une manière de démontrer qu’on est toujours là. La résilience de la nation», indique le chef conseiller.