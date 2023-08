Le spectacle de Sylvain Émard présenté au Cégep de Rivière-du-Loup

Développement St-Godard et son collectif d’artistes et d’artisans locaux convient la population à la 12e présentation du Festival de musique et des arts traditionnels le Jeune Archet du 10 au 13 aout à la Halte Lacustre du Grand lac Squatec au 331, rang du Lac à Lejeune. Sous sa thématique Nature et culture, Développement St-Godard en ...