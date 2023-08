Un deuxième micro-festival à Rivière-du-Loup

Les micro-festivités du Sonar sont de retour à Rivière-du-Loup pour une seconde édition. Ce micro-festival musical, présenté les 16 et 17 aout dans la cour arrière partagée par la microbrasserie Aux Fous Brassant et la Boutique du Travailleur, permettra aux mélomanes de la région de se réunir durant un événement festif et convivial dans les derniers temps de l’été.

Une scène extérieure sera montée proche de la toute nouvelle terrasse arrière de la microbrasserie. L’accès au site est totalement gratuit, et ouvert à tous. Ce seront cinq projets musicaux qui seront présentés sur deux soirs. La première soirée sera l’occasion de découvrir en primeur les nouvelles compositions de l’auteur-compositeur-interprète louperivois Kourage, ou bien l’univers R’n’B, jazz et soul de Rau_Ze, la gagnante de la dernière édition des Francouvertes, avant de terminer la soirée avec Virginie B.

La seconde soirée, sur des accents plus rock et dansants, sera l’occasion de découvrir le groupe Ping Pong Go ainsi que zouz, invité pour l’occasion par Rivière-du-Loup en spectacles, partenaire inédit de cette édition des micro-festivités.

Des DJ assureront également une ambiance musicale avant, entre et après les différents spectacles. Cet événement est rendu possible grâce au soutien de l’entente de développement culturel de la MRC de Rivière-du-Loup.

Le Sonar est un organisme basé à Rivière-du-Loup qui a pour mission la diffusion et le développement des arts musicaux dans la région de Rivière-du-Loup. La première édition des micro-festivités, en 2022, est née du souhait de réunir les communautés étudiantes et familiales de Rivière-du-Loup avant la rentrée collégiale et professionnelle, durant un événement gratuit et accessible qui leur permettrait de découvrir une partie de l’émergence musicale québécoise.