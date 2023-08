Le Jeune Archet est de retour du 10 au 13 aout

Développement St-Godard et son collectif d’artistes et d’artisans locaux convient la population à la 12e présentation du Festival de musique et des arts traditionnels le Jeune Archet du 10 au 13 aout à la Halte Lacustre du Grand lac Squatec au 331, rang du Lac à Lejeune.

Sous sa thématique Nature et culture, Développement St-Godard en partenariat avec Patrimoine Canada, offre un long week-end de prestations musicales, théâtrales, démonstrations, animations, repas gourmands et bistro bar.

Des artistes de musique traditionnelle et folklorique, auteurs-compositeurs-interprètes et multi-instrumentistes invités offriront des prestations musicales aux visiteurs tout au long de l’événement. Les invités sont Zigue, Kenneth Saulnier accompagné de Tommy Boivin, Liette Rémond et Mélanie Demers, Jules Cousineau, le duo Berger-Lepage, Salut Lawrence! et le groupe de la région Cordaphone (formé de Daniel Harvey, Soami Reid-Dufour, Michel Dufour et Sylvain Lacroix).

De plus Benoit Belzile (atelier de peinture de nichoirs), Pigmenterre, le Cercle des fermières sont invités à participer au marché d’artisans de la région. La programmation complète de cet événement est disponible sur la page Facebook LeJeuneArchet.