Une 17e présentation couronnée de succès pour les Grandes Fêtes TELUS

C’est dans une ambiance festive que s’est conclue la 17e édition des Grandes Fêtes TELUS, qui a accueilli près de 80 000 personnes les 3, 4, 5 et 6 août derniers.

«La 17e édition des Grandes Fêtes TELUS restera gravée dans nos mémoires pour toujours. En ouverture de festival, Les Cowboys Fringants nous ont offert une prestation mémorable; leur premier spectacle depuis les plaines d’Abraham. Nous avons aussi pu célébrer le retour de la musique métal avec la venue de Five Finger Death Punch. Charlotte Cardin et Phillip Phillips nous ont offert des prestations émouvantes alors que Lost Frequencies a transformé le parc Beauséjour en véritable plancher de danse. Nous remercions les festivalières et festivaliers pour leur présence en si grand nombre de partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Pour notre équipe, c’est une édition couronnée de succès qui se termine. Rendez-vous l’an prochain!», a lancé Sébastien Noël, directeur général du festival Les Grandes Fêtes TELUS.

Pour une seconde année, Les Grandes Fêtes TELUS ont présenté une série de spectacles sur une scène francophone gratuite présentée par Hydro-Québec. Anachnid et Matiu, des artistes autochtones, ont offert les premières performances à l’agora du parc Beauséjour le vendredi après-midi. L’humoriste rimouskois Jean-François Otis a rassemblé de nombreux fans le samedi après-midi, suivi du groupe Yanick St-Jacques Band et du chanteur country Phil G. Smith. Le dimanche après-midi, Les Monkeys et Les Bâtards, deux groupes de la région, ont offert des prestations hautement dynamiques.

Avec sa programmation diversifiée, Les Grandes Fêtes TELUS en ont mis plein la vue aux festivalières et festivaliers en présentant de grands noms de la musique populaire. L’événement a pu réunir dans une même soirée de programmation Les Cowboys Fringants, les Salebarbes et Sara Dufour : tous les ingrédients étaient ainsi réunis pour donner le coup d’envoi festif à cette 17e édition.

Le vendredi soir, le groupe métal américain Five Finger Death Punch a fait déplacer le public des quatre coins du Québec et du Nouveau-Brunswick pour assister à cette soirée attendue. La première partie était assurée par le groupe metalcore de Québec Feels Like Home et d’un hommage au groupe Linkin Park avec le groupe Linkin Road.

Le public a été transporté par une musique aux notes pop, folk et country le samedi soir avec la venue de la chanteuse Charlotte Cardin, qui était visiblement heureuse d’être de retour à Rimouski après une première participation en 2021, et du chanteur américain Phillip Phillips. La chanteuse gaspésienne Mylène Vallée a ouvert cette troisième soirée avec un public conquis.

Le parc Beauséjour s’est transformé en véritable plancher de danse le dimanche soir, pour le plus grand plaisir du public, avec la venue du DJ belge Lost Frequencies. L’artiste a offert une prestation de 90 minutes où ses succès « Where are you now » et «Are you with me» ont tout simplement transporté le public. Le rappeur québécois FouKi a pu réchauffer l’assistance en première partie, précédé de l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais.

C’est sous un ciel illuminé par les feux d’artifice TELUS que s’est conclue la 17e édition de l’événement. La prochaine édition des Grandes Fêtes TELUS aura lieu du 1er au 4 août 2024.