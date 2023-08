Rivière-du-Loup en spectacles dévoile sa programmation du mois d’aout

Six spectacles seront présentés à Rivière-du-Loup au mois d’aout dans le cadre de la programmation estivale de Rivière-du-Loup en spectacles.

Le coup d’envoi sera donné par Cayenne, ce jeudi 3 aout à 20 h aux Jeudis Shows du Théâtre de la Goélette. En cas de pluie, ce spectacle aura lieu à la Maison de la culture. Cayenne interprète avec justesse et fougue des récits tantôt champ-gauche, explosifs et énergiques, tantôt introspectifs et sensibles. Une heure avec Cayenne, c’est le round-trip d’une personnalité éclatée, la rencontre avec une sympathique bibitte au cœur grand comme la vaste Côte-Nord. Diversité KRTB invite la population à un pique-nique festif dans le Parc Blais avant le spectacle, de 17 h à 19 h.

Les Grands Hurleurs seront au Théâtre de la Goélette le jeudi 10 aout à 20 h. Cette formation, maintenant composé de 4 musiciens dont l’artiste renommé Nicolas Pellerin (frère de Fred Pellerin), propose une musique traditionnelle ouverte sur le monde et accessible qui séduit. Avec l’intégration d’influences folk, classique, bluegrass, le groupe saura surprendre et toucher les gens encore une fois avec ce trad enrichi. Les violons, la mandoline, la guitare, la contrebasse, les pieds et les riches harmonies vocales se marient afin d’explorer une multitude d’émotions.

Ensuite, le spectacle «Prélude #1 – Le Cercle» de Sylvain Émard Danse sera présenté le vendredi 11 aout à 18 h dans le stationnement de l’église Saint-Patrice. Douze interprètes déferlent dans l’espace public pour créer un immense cercle autour duquel s’installent les spectatrices et spectateurs, telle une onde circulaire. Ode au rituel autour de la danse, cette ronde en pulsation, aux battements tantôt hypnotiques, tantôt rapides, capture l’effet de transe qui émerge au fil des mouvements. Artiste prolifique de notoriété internationale, Sylvain Émard crée sa compagnie, Sylvain Émard Danse, en 1990.

Le groupe zouz sera en spectacle le jeudi 17 aout à 21 h pour les Jeudis Shows et les Microfestivités de Sonar dans la cour arrière de la microbrasserie aux Fous brassant. Math rock mélodique, acid blues tordu et prog fuzzé sur des paroles à la poésie moderne, le trio zouz allie virtuosité et créativité. Les membres de zouz érigent leurs propres statues sculptées dans un rock riche et créatif.

L’auteur-compositeur-interprète Pelch s’arrêtera au Théâtre de la Goélette le 24 aout à 20 h. En première partie jouera Emi Jeen. La voix de Pelch ne laisse personne indifférent. Un ton unique soutenu par une puissance qui invite les deux parties dans cet endroit vulnérable où nous risquons tout pour l’amour, pour certains sommets et parfois, la perte.

Un spectacle de L’orchestre d’hommes-orchestres est prévu le vendredi 25 aout à 18 h au parc de la Pointe de Rivière-du-Loup. Reconnu pour ses propositions excentriques et réglées comme du papier à musique, L’orchestre d’hommes-orchestres récidive avec une nouvelle création pour camion à tout faire : «Pour que le monde ne se défasse». Cette fois, quatre performeurs occupent le fameux Chevrolet 1963 et le transforment en sound-system, en roulotte à patates et en cabaret musical. Un projet itinérant où le cours ordinaire des jours côtoie l’urgence, l’amour et la révolution.

Les billets pour la série Les Jeudis Shows sont disponibles sur place (billetterie du Centre culturel Berger), par téléphone (418 867-6666) ou en ligne au www.rdlenspectacles.com. Tous ces spectacles sont à contribution volontaire.