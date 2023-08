Une programmation haute en couleur pour la 17e présentation du festival Les Grandes Fêtes TELUS

À un peu plus de 24 h de l’ouverture de sa 17e édition, le comité organisateur des Grandes Fêtes TELUS est fier de proposer une programmation musicale variée qui mettra en valeur plus d’une vingtaine d’artistes d’ici et d’ailleurs sur ses deux scènes de diffusion.

«La fébrilité est palpable en ce moment : nous sentons que les festivalières et les festivaliers ont hâte de nous rejoindre au parc Beauséjour autant que nous. L’édition 2023 sera mémorable grâce à la variété d’artistes et de styles musicaux qui sont proposés. Nous sentons que la venue des Cowboys Fringants est très attendue, mais nous avons aussi des gens de partout au Québec qui se déplacent pour voir le groupe métal Five Finger Death Punch, qui offrira une soirée très visuelle», souligne Sébastien Noël, directeur général des Grandes Fêtes TELUS

La soirée d’ouverture du jeudi 3 août sera festive avec le retour du groupe chouchou Les Cowboys Fringants, qui offrira son premier spectacle à la suite de celui offert sur les plaines d’Abraham en juillet dernier. Le groupe Salebarbes et de la pétillante autrice, compositrice et interprète Sara Dufour précéderont le groupe en ouverture.

Le vendredi 4 août sera enflammé et métal avec la venue du groupe américain Five Finger Death Punch, qui assure la première partie de la tournée mondiale du groupe Metallica. Rimouski est la première ville canadienne où le groupe tiendra un spectacle à l’été 2023. Le groupe sera précédé du groupe metalcore québécois Feels Like Home et de Linkin Road, un groupe hommage à Linkin Park.

Le samedi 5 août, sera pop et folk avec la talentueuse Charlotte Cardin, qui lance un tout nouvel album au cours du mois d’août. La foule pourra ainsi chanter et danser sur les plus récentes chansons de la chanteuse Confetti, Looping, 99 nights et Jim Carrey, en plus de pouvoir espérer le dévoilement de quelques nouveautés. Le chanteur américain Phillip Phillips, gagnant de la 11e saison de l’émission American Idol, précédera la chanteuse avec des notes folk connues, dont la chanson Home et Gone, Gone, Gone. C’est l’autrice-compositrice-interprète gaspésienne Mylène Vallée, qui ouvrira la soirée du samedi.

La soirée de clôture du festival sera rythmée le dimanche 6 août avec la prestation de Lost Frequencies, qui est classé 28e meilleur DJ au monde par le populaire DJ Mag. La plus récente tête d’affiche de Tomorrowland, le plus important festival de musique électronique au monde, promet toute une soirée en matière d’univers sonore et visuel. Le rappeur québécois FouKi assurera la première partie du spectacle, précédé de l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui a récemment rempli le Centre Bell pour la fin de sa tournée. Comme le veut la tradition, le festival clôturera sa 17e édition avec le feu d’artifice TELUS.

LA FRANCOPHONIE À L'HONNEUR

Pour une seconde édition, la population pourra profiter de prestations artistiques offertes gratuitement sur la scène Hydro-Québec, située à l’agora du parc Beauséjour. Les performances se dérouleront les vendredi, samedi et dimanche après-midi de 14 h à 18 h, en introduction aux spectacles diffusés sur la scène principale. Un total de sept prestations seront diffusées sur la scène Hydro-Québec : les artistes autochtones Anachnid et Matiu, l’humoriste rimouskois Jean-François Otis, les talents country Phil G. Smith et Yanick St-Jacques Band ainsi que les groupes rimouskois Les Monkeys et Les Bâtards.