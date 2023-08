La relance du Festival des chansonniers de Rivière-du-Loup se poursuit en 2023

Le Festival des chansonniers de Rivière-du-Loup revient pour une deuxième année consécutive au Café culturel de la Pointe de Rivière-du-Loup, les 3 et 4 aout.

«C’est de bon augure pour la suite, parce que nous avons eu plus de demandes d’artistes que de plages horaires disponibles cette année. Si l’intérêt se maintient, nous pourrions ajouter une troisième soirée au festival l’an prochain», explique l’organisateur du Festival des chansonniers de Rivière-du-Loup, Daniel Breton.

Les artistes qui prendront part au festival cette année sont : Gilles Lebel, Guilmond Gosselin et Nelson Lepage, Simon Fournier et Stéphane Ouellet, Roy Michaud et Trycia Goulet-Pelletier, Sébastien Laplante, Marylin Denis et Les vieux copains, Ghislain Lavoie, Jean-François L-Roy, Richard Daigle et Dan & Karen.

Les prestations des artistes invités débuteront à partir de 19 h les deux soirs. Elles auront lieu beau temps, mauvais temps. Les spectateurs pourront assister à ces spectacles musicaux tout en étant aux premières loges du coucher de soleil.