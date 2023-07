La famille GoldenCrust débarque à Rivière-du-Loup

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente le spectacle extérieur gratuit «La famille GoldenCrust débarque chez vous!», les samedi 29 juillet à 19 h et dimanche 30 juillet à 15 h au Parc du Campus-et-de-la-Cité à Rivière-du-Loup.



Grace et Kevin sont des «snowbirds» aux talents inusités. Ils invitent les spectateurs à se rassembler autour de leur véhicule motorisé pour un spectacle de cirque et de comédie. Ils ont concocté leur sélection des meilleurs moments de la production à grand déploiement «Above the sea and beyond».

Évidemment, les effets pyrotechniques, les techniciens et toute la troupe de danseurs manquent. Grace et Kevin doivent donc faire appel à toutes sortes d’astuces pour être à la hauteur. Leur amour pour l’exagération et le ridicule donne le ton à leurs créations, ils s’autoproclament fièrement «Deux de Pique».

La population est invitée à assister en famille à ce spectacle de cirque humoristique en fin de semaine et à visiter le site Internet de Rivière-du-Loup en spectacles pour tous les détails.

Pour Rivière-du-Loup en spectacles, la culture est essentielle et forge l’âme même d’une communauté. Elle façonne les secteurs économique, social, artistique, personnel et historique. L’organisation est heureuse de promouvoir les arts vivants dans le cadre des festivités du 350e de la ville.