«Mémoires forgeronnes», une nouvelle exposition sur la Forge à Bérubé

L’équipe des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles convie la population au vernissage de Mémoires Forgeronnes, sa nouvelle exposition permanente gratuite. Lors d’un 5 à 7 festif le jeudi 27 juillet, le public est invité à découvrir une exposition à la fois historique et artistique mettant en valeur une partie du patrimoine immatériel de Trois-Pistoles.

Salle de spectacle au cachet exceptionnel, lieu phare du milieu culturel pistolois et bas-laurentien, la Forge à Bérubé est également une ancienne boutique de forge. Le forgeron Louis-Philippe Bérubé y travaillait le métal et le bois avant l'acquisition de la salle par les Compagnons à la fin de sa carrière.

Basée sur des entretiens avec des membres de la famille et du voisinage du forgeron Bérubé, l'exposition «Mémoires forgeronnes» a été conçue dans le but de mettre en valeur l'histoire du lieu, des gens qui l'ont habité, et son importance dans le paysage communautaire et culturel de Trois-Pistoles. On pourra découvrir des photos d'archives, des créations artistiques originales, ainsi qu'une foule d'information sur l’histoire du bâtiment, sur les outils et machines encore présentes dans la salle de spectacle, et sur les activités qui y ont eu lieu au fil des années.

Le vernissage sera suivi de l’Assemblée générale annuelle des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, organisme propriétaire de la Forge à Bérubé, à 18 h 30.

«Mémoires Forgeronnes» est une exposition permanente accessible gratuitement à toutes les personnes qui visiteront la Forge lors des spectacles et événements à venir.