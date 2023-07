Lancement du livre «Mémoire d’une différence» à Rivière-Bleue

Une toute nouvelle publication intitulée «Mémoire d’une différence» sera lancée dans le cadre des activités du 100e anniversaire de la construction de la Chapelle du Pied-du-Lac de Rivière-Bleue, du 4 au 6 aout.

Ce livre écrit par Ruth Lepage et illustré par Isabelle Nisole relate l’ambiance et l’atmosphère quotidienne vécues par cette petite communauté de 235 membres formée de protestants francophones venus des États-Unis qui se sont dotés d’une église et d’une école pour ses enfants. La construction de cette église débuta en 1921. Le bâtiment fut inauguré le 22 janvier 1923. «C’est l’histoire de la première journée dans la nouvelle classe d’une partie des enfants de la communauté protestante du Pied-du-Lac.»

Le programme complet est disponible à chapellepieddulac.com.