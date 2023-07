Vente de billets pour le spectacle à grand déploiement à l’église de Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles rappelle à la population que les billets pour le spectacle Time it was s’envolent rapidement. L’évènement se tiendra le samedi 30 septembre à 20 h à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Seulement 500 billets sont disponibles.

Time it Was présente une rétrospective des plus grands succès de Simon & Garfunkel et de Cat Stevens au cours d’un spectacle hommage d’environ deux heures, retraçant leur parcours musical original.

Les billets sont en vente chez Kadorama, au dépanneur Guérette, à l’Auberge du Cheval noir ainsi que sur le site Lepointdevente.com. Il est aussi possible de réserver des billets en appelant au 418 851-4031.