Nynke Charron montera sur la scène du Festival international de la chanson de Granby

Une jeune artiste de Trois-Pistoles, Nynke Charron, participera au Festival international de la chanson de Granby, dans le volet Jamais trop tôt réservé aux interprètes de 14 à 17 ans. Les 24 musiciens participants de partout au Canada présenteront le fruit de leur travail le 13 aout, au terme de cinq jours de formation.

Ils feront leurs apprentissages auprès d’Andréanne A. Malette, Charles Robert, Mariane Vallières et Julien Charbonneau. Nynke Charron, âgée de 17 ans, a été sélectionnée pour le volet Jamais trop tôt à la suite de sa participation au Rendez-vous panquébécois de secondaire en spectacle.

«J’étais vraiment émue et contente quand mon prof me l’a annoncé. C’est une expérience de vie incroyable. Je vais aller chercher le maximum de ces formations», a commenté Nynke Charron. Autodidacte en chant, elle souhaite que cette expérience lui permette de gagner de la confiance en ses capacités musicales et d’apprendre à travailler sa voix.

L’autrice-compositrice-interprète de Trois-Pistoles a obtenu son laissez-passer pour le Rendez-vous panquébécois après avoir remporté la finale régionale dans la catégorie Création musicale en avril dernier.

Pour le moment, Nynke Charron souhaite s’ouvrir le plus d’opportunités possible et elle ira étudier en Science de la nature au Cégep, en plus de poursuivre son développement artistique dans ses temps libres. Elle aimerait éventuellement lancer l’une de ses créations musicales.

La 55e présentation du Festival international de la chanson de Granby se déroule du 10 au 20 aout. Les 24 jeunes artistes du volet Jamais trop tôt présenteront un spectacle de 24 chansons qu’ils auront écrites, le dimanche 13 aout. Cette soirée sera animée par Andy St-Louis. Le Festival international de la chanson de Granby est l’un des plus importants concours de chansons francophones en Amérique du Nord.