La Cour de circuit de L’Isle-Verte dévoile sa programmation estivale

Les spectacles estivaux prévus à la Cour de circuit de L’Isle-Verte sont déjà bien entamés. Une programmation diversifiée a été dévoilée à la population le jeudi 22 juin lors d’une simulation de mise en accusation devant une quarantaine de personnes.

Des expositions seront présentées tout l’été à la Cour de circuit. Les heures d'ouverture pour visiter le musée de la justice et l'exposition sont du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h. Du 22 juin au 9 aout, les visiteurs pourront découvrir les œuvres de l’artiste d’art populaire Patrick Lavallée de L’Isle-Verte. Son exposition «Draveur» est un devoir de mémoire afin de ne pas oublier ces héros de l’ombre, des bâtisseurs du Québec. Les draveurs et bucherons vivaient isolés et loin de leur famille, en n’étant jamais sous la lumière des projecteurs.

Du 10 aout au 4 septembre, l’artiste Denise Beaulieu exposera ses œuvres dans le cadre de l’exposition «Nature culture», inspirée par la nature du parc côtier Kiskotuk. Mme Beaulieu a étudié la photographie argentique au Cégep de Matane et l’histoire de l’art à l’Université Laval.

SPECTACLES ET ACTIVITÉS

Même si la saison d’activités est déjà bien entamée à la Cour de circuit de L’Isle-Verte, encore quelques événements sont prévus à la programmation. Le jeudi 20 juillet à 19 h 30, une conférence sera donnée par Pierre Lavoie, un historien et chercheur affilié à l’Université Laval natif de L’Isle-Verte. Ses recherches et publications portent sur l’histoire de la culture populaire et des migrations des francophones en Amérique du Nord. Dans son premier livre «Mille après mille», il porte un regard nouveau sur la façon dont les célébrités francophones du début du 20e siècle ont contribué à modeler les identités collectives des francophones du Québec et de la Nouvelle-Angleterre. La deuxième partie de sa conférence portera sur le patrimoine isle-vertois (famille Bertrand). Il fera aussi des liens avec le contexte qui a mené au départ de nombreuses familles vers les Etats-Unis.

Le dimanche 30 juillet à 14 h, l’auteure-compositrice-interprète Doris Labrecque et le conteur Michel Morisset de L’Isle-Verte s’uniront afin de partager leur passion pour la musique. Ils offriront un spectacle de variétés à contribution volontaire, où le violon côtoiera le piano et les contes pour divertir le public.

Le jeudi 17 aout et le samedi 19 aout à 20 h, la formation «El’ Ti-Couple» composée de Trycia Goulet-Pelletier et de Roy Michaud. Ils interprèteront des chansons de diverses époques et de différents styles, accompagnés à la guitare et au mélodica.

Les billets sont en vente au Marché Ami de l’Isle-Verte, au 418-898-6120, à la Cour de circuit lors des heures d’ouverture et au courdecircuit.ca.