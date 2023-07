«Sous un même toit», une installation ouverte à tous

L’organisme à but non lucratif Univers Emploi a dévoilé le 29 juin son tout nouveau projet estival d’installation urbaine et éphémère «Sous un même toit», situé au 31, rue Delage dans le stationnement de l’église Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup.

Le directeur d’Univers Emploi, Gino Albert, indique que l’objectif de l’organisme était d’abord de créer un espace d’art public pour se rapprocher de la clientèle sur le terrain. L’installation éphémère est ouverte à tous. «C’est un espace pour jaser, travailler, étudier, lire et se détendre. Nous voulions valoriser et revitaliser le quartier, qui est moins fréquenté que le centre-ville», explique M. Albert. Ce dernier veut que l’installation devienne une aire de socialisation et de cotravail cet été, favorisant les échanges intergénérationnels, la création de projets collectifs et l’exploration d’activités artistiques, par exemple.

«Ça peut être un lieu de rencontres d’affaires intéressant pour changer de contexte, d’environnement et profiter de l’été», ajoute Gino Albert. L’espace de «Sous un même toit» est alimenté par l’électricité et il est possible d’y avoir accès à Internet. Le module a été conçu par l’Atelier MAP et la création de l’œuvre collective a été supervisée par l’artiste originaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Sonia April.

L’organisme Univers Emploi assurera la présence d’une travailleuse de proximité dans les installations les lundis soirs et un conseiller sera aussi présent les mercredis midis.

Le démantèlement de l’installation devrait avoir lieu à la mi-septembre. La structure sera par la suite aménagée à l’intérieur des nouveaux locaux de l’organisme.