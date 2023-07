Dernier droit avant les Grandes Fêtes TELUS

À la suite du lancement de programmation le 27 avril dernier, et à un mois du début de sa 17e présentation, l’organisation des Grandes Fêtes TELUS est prête à accueillir les milliers de festivalières et festivaliers qui fouleront le parc Beauséjour de Rimouski du 3 au 6 août prochain.

«Au total, plus d’une vingtaine d’artistes offriront des prestations de grande qualité sur la scène principale Loto-Québec et la scène gratuite Hydro-Québec, ce qui permettra à un plus grand nombre de vivre des moments d’exception pendant l’événement», a souligné Sébastien Noël, directeur général des Grandes Fêtes TELUS

DES TÊTES D’AFFICHE

Rappelons que la 17e édition des Grandes Fêtes TELUS accueille plusieurs artistes qui rayonnent au-delà de nos frontières dont Les Cowboys Fringants, le groupe Salebarbes, le groupe métal Finve Finger Death Punch, la chanteuse Charlotte Cardin, le chanteur américain Phillip Phillips, et le DJ belge Lost Frequencies.

Le rappeur FouKi, l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais, les groupes Feels Like Home et Linkin Road de même que les chanteuses Sara Dufour et Mylène Vallée assureront les premières parties de ces artistes de renom.

PROGRAMMATION GRATUITE SUR LA SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

Encore cette année, le public pourra profiter d’une programmation gratuite diffusée les vendredi, samedi et dimanche entre 14 h et 18 h sur la scène Hydro-Québec située à l’agora du parc Beauséjour. Un total de sept spectacles y seront diffusés dont les artistes autochtones Anachnid et Matiu, l’humoriste Jean-François Otis, les talents country Phil G. Smith et Yanick St-Jacques Band ainsi que les groupes rimouskois Les Monkeys et Les Bâtards.

Mentionnons que le public a encore quelques jours pour se procurer leur laissez- passer 4 soirs en admission générale. Il est possible de réserver en ligne, sur le site Web des Grandes Fêtes TELUS ou par téléphone avec le service de billetterie Lepointdevente.com au 1 855 550-7469.