La Chapelle au Pied-du-Lac fête les 100 ans de sa construction

Autrefois l’église d’une communauté protestante francophone installée à Rivière-Bleue au début du 20e siècle, aujourd’hui, un site culturel, patrimonial et communautaire, la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue fête en 2023 les 100 ans de sa construction.

Cet événement sera souligné par trois jours de festivités, les 4, 5 et 6 aout. Retrouvailles, rencontres, exposition, théâtre déambulatoire scénarisé par Réal Bossé, souper d’antan, ateliers et spectacles de gospel, blues et folk sont prévus. Plusieurs activités connexes seront présentées : la sortie d’un livre et d’une chanson thème, des promenades en carriole, des jeux anciens et modernes pour enfants. Toute la population du Témiscouata et du Bas-Saint-Laurent y est invitée.

Pour consulter la programmation, s’inscrire ou obtenir de l’information supplémentaire, il est possible de consulter le site web à chapellepieddulac.com ou la page Facebook de la Chapelle du Pied-du-Lac. Elle est maintenant ouverte au public avec des visites guidées jusqu’au 16 aout.