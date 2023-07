Yoann Guay lance son nouveau projet musical à Trois-Pistoles

Le 6 juillet à 19 h 30, l’auteur-compositeur-interprète de Trois-Pistoles Yoann Guay lancera son nouveau mini-album (EP) de cinq chansons au Caveau des Trois-Pistoles, la concrétisation de son projet musical qu’il mène depuis plus d’un an.

Il interprètera ses nouvelles pièces lors de cet événement, en plus d’offrir des reprises de pièces populaires lors de la deuxième partie de ce spectacle, qui sera présenté gratuitement.

Au cours des derniers mois, ses quatre chansons les plus récentes ont été diffusées au compte-gouttes sur le Web. «Ça me donnait à chaque fois la chance de voir les réactions. ‘’Somebody New’’ est vraiment la plus populaire. Pendant un spectacle à Rivière-du-Loup, les gens chantaient les paroles avec moi et c’était vraiment spécial», raconte Yoann Guay, qui utilise maintenant le nom d’artiste Yoann31.

«Je me suis dit que tant que je n’aurai pas la conviction que j’ai écrit 11 bonnes chansons, je préfère offrir les meilleures sur un EP pour mieux concentrer mes efforts. Il était temps que je montre au public ma nouvelle écriture et mon style musical», estime le musicien.

Sa cinquième chanson originale sera dévoilée officiellement lors du lancement de l’album. Yoann Guay s’est donné le défi d’écrire des chansons en anglais afin d’expérimenter d’autres styles musicaux et de sortir de sa zone de confort.

Pour ce deuxième opus, il a collaboré avec le Sonar et les musiciens Raphaël Gagnon-Caron (batterie), Bastien Banville (basse, synthétiseur) et Mathieu Boucher (producteur, guitares, voix). Cet automne, Yoann Guay sera de retour en studio pour enregistrer de nouvelles pièces. D’ici là, il offrira quelques prestations en juillet et en aout dans la région, en formule acoustique.