Conférence de l’autrice libano-canadienne Carla Azouri Maalouf

Le 6 juillet à 19 h 30, l’auteur-compositeur-interprète de Trois-Pistoles Yoann Guay lancera son nouveau mini-album (EP) de cinq chansons au Caveau des Trois-Pistoles, la concrétisation de son projet musical qu’il mène depuis plus d’un an. Il interprètera ses nouvelles pièces lors de cet événement, en plus d’offrir des reprises de pièces ...