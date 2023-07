Marathon de la création : une programmation relevée pour 2023

À une journée de l’ouverture de sa 4e édition, le Marathon de la création de Trois-Pistoles, un festival grand public consacré à la danse contemporaine, est prêt à accueillir les festivalières et festivaliers afin de leur présenter une programmation diversifiée et accessible du 6 au 8 juillet.

Offrant une majorité d’activités gratuites à tous, le festival a comme mission de démocratiser la danse contemporaine avec des prestations de danse, la diffusion de courts-métrages, la présentation de conférences et ateliers, de l’animation, et de la médiation culturelle.

«Toute l’équipe est fébrile à l’aube de cette 4e édition du Marathon de la création. Nous sommes fiers de présenter une programmation actuelle et variée, qui saura plaire aux différents publics. Que vous soyez une personne fervente de danse ou tout simplement curieuse, l’invitation est lancée : rejoignez-nous pour cette grande célébration de la danse contemporaine», commente Soraïda Caron, organisatrice du Marathon de la création et directrice générale, artistique et chorégraphe de Mars elle danse.

À la suite des prestations d’ouverture «Be the ocean you wanna see in the sky» de Soma Palato et «CTRL:N» de Audrey Gaussiran, présentées le jeudi 6 juillet, le Cinédanse Nokomis diffusera cinq courts-métrages en danse contemporaine à la Forge à Bérubé.

La deuxième journée le 7 juillet, les organisateurs du festival présenteront «Les Déambulatoires» au parc Janine-G.- Martin en après-midi et sur la rue Vézina, face à la Forge à Bérubé, en soirée. Danses contemporaine et urbaine feront corps avec les prestations «Miroir Boudoir» de Tentacle Tribe et «Dé-Reconstruire» d’Elise Legrand.

En soirée, le public est invité à participer à la traditionnelle Grande danse en ligne en compagnie de Michelle Fournier. L’activité aura lieu sur la rue Vézina, face à la Forge à Bérubé.

La dernière journée du festival débutera tôt le samedi 8 juillet avec une classe d’éveil en eau froide offerte par l’artiste Stéphanie Beaudoin. La compagnie Bouge de là fera trois représentations de son spectacle Kaléidoscope le samedi 8 juillet dès 9 h, sur la rue Vézina, face à la Forge à Bérubé. De la barbe à papa, offerte par la Maison Le Puits, sera servie gratuitement aux enfants présents.

Plusieurs activités de médiation culturelle se dérouleront tout au long du Marathon de la création. L’après-midi du 8 juillet, présentée par le CANAB, permettra des échanges plus approfondis lors de la performance-échanges offerte par Shérane JP Figaro. Le tout sera suivi de la conférence «La danse contemporaine aujourd’hui, c’est quoi? » réunissant dans un panel Audrey Gaussiran, Shérane JP Figaro et Nasim Lootij, avec une animation de Paul-André Fortier.

La soirée du 8 juillet marquera également l’aboutissement de la résidence de création à laquelle participeront cinq artistes en danse contemporaine, accompagnées par le danseur et chorégraphe de renommée Paul-André Fortier. Les artistes participantes sont : Élise Bergeron, Sonia Bustos, Laurence Dufour, Lucy Fandel et Hélène Messier.

La programmation complète du Marathon de la création, de même que la présentation complète des artistes est disponible sur le site Web de Mars elle danse.