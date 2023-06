La Bibliothèque invite les 3 à 12 ans au Club de lecture d’été

Le décompte est amorcé, les enfants comptent les dodos avant l’arrivée des vacances. Pour encourager les jeunes à lire tout au long de celles-ci, le Club de lecture d'été est de retour du 17 juin au 12 août à la bibliothèque Françoise-Bédard, sous le thème «Vis l’aventure».

Si l’été est justement synonyme d’aventures, c’est aussi l’occasion pour les jeunes lecteurs de se laisser porter et transporter par celles épiques des romans et BD, tout comme par les récits aux mille et un rebondissements tout droit sortis de l’imaginaire.

Dès ce samedi 17 juin à 10 h, les 3 à 12 ans peuvent s’inscrire au club, en se présentant au comptoir de la biblio. Pendant huit semaines, ils accumuleront des coupons de participation et courront la chance de remporter un prix de participation hebdomadaire dans leur catégorie, petits (3-5 ans) ou grands (6-12 ans) lecteurs. Il demeure possible de s’inscrire tout au long de l’été.

Rappelons que les nombreux impacts positifs de la lecture chez les enfants ne sont plus à démontrer, notamment en ce qui a trait à la persévérance scolaire. Il est tout particulièrement important pour les élèves du primaire de continuer à lire l’été, pour maintenir le niveau acquis au cours de l’année et entamer la rentrée du bon pied.

Bref, qu’ils partent à l’aventure aux quatre coins du Québec ou demeurent dans les environs immédiats, la Bibliothèque Françoise-Bédard ouvre aux enfants toutes grandes les portes de la plus vaste offre d’aventures en tous genres en ville... Oseront-ils y plonger?