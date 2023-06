Projection gratuite du documentaire sur Jacques Parizeau

Pour souligner la Fête nationale du Québec, la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup désire souligner de manière tout à fait particulière et exclusive un des plus grands bâtisseurs qu’a connu le Québec moderne. Elle donc organise une projection gratuite du documentaire «Jacques Parizeau et son pays imaginé».

Le visionnement sera présenté le 25 juin au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup dès 13 h 30. Pour l’organisation, cette activité est un devoir de mémoire et nécessairement un de partage. Elle invite toute la population à la projection.

«Jacques Parizeau et son pays imaginé» est un nouveau documentaire, produit par André Néron et Jean-Pierre Roy, qui a été présenté en salle seulement dans quelques grandes villes du Québec vers la fin du mois de janvier.

Les spectateurs auront l’opportunité de se faire présenter l’œuvre par M. Roy par visioconférence et de lui poser des questions après le visionnement du documentaire.

Même si l’activité est gratuite, il faut réserver ses billets au Lepointdevente.com ou sur la page Facebook de la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup.