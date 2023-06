ÉMAC : lancement des inscriptions pour l’année 2023-2024

Les inscriptions aux cours pour l'année 2023-2024 sont officiellement ouvertes à l’École de musique Alain-Caron (ÉMAC).

Il est ainsi possible de s’inscrire dès maintenant à plusieurs cours de musique individuels, que ce soit pour le chant, le piano, la guitare et la batterie. Les cordes sont aussi bien représentées avec le violon, l’alto et le violoncelle, tout comme les vents avec la trompette, le saxophone ou encore la clarinette.

Pour ceux et celles qui rêvent d’enregistrer leur propre matériel, des cours d’enregistrement audio sont également offerts. Un agréable mélange de théorie et de pratique en classe et à la maison qui vous guidera à travers les notions à comprendre afin de bien réaliser toutes les étapes d’un enregistrement maison.

Du côté des cours de groupes, des options sont disponibles aux musiciens de tous les niveaux. Du Mini orchestre à l’Orchestre de chambre du Littoral, en passant par l’éveil musical et l’initiation à la guitare, musiciens amateurs et avancés auront de quoi satisfaire leur passion pour la musique.

Pour les chanteurs, trois options sont aussi possibles : les Petits chanteurs de l’ÉMAC pour les enfants de 8 à 12 ans, le Cœur du Fleuve pour les 50 ans et plus, ainsi que La Chorale Interculturelle pour les nouveaux arrivants de la région.

L’ÉMAC bénéficie de l’enthousiasme de professeurs passionnés et qualifiés offrant des cours de qualité pour des clientèles de tous les âges et de tous les niveaux. Il est d’ailleurs toujours possible de rejoindre notre équipe.

La liste complète des cours proposés se retrouve sur le site web www.emacrdl.com/cours.