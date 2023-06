La programmation des Jeudis Shows au Théâtre de la Goélette dévoilée

Cabarets littéraires et de poésie, spectacles de musique et d’humour, contes et récits pour petits et grands, boites gourmandes … Le Vent gourmand et les Espaces virevents revient force avec une programmation aussi diversifiée que festive, à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, à l’été 2023. Un événement qui reflète l’identité du milieu, de même ...