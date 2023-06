Des espaces publics animés pour Le Vent gourmand et les Espaces virevents

Cabarets littéraires et de poésie, spectacles de musique et d’humour, contes et récits pour petits et grands, boites gourmandes … Le Vent gourmand et les Espaces virevents revient force avec une programmation aussi diversifiée que festive, à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, à l’été 2023. Un événement qui reflète l’identité du milieu, de même que son désir de développer une identité culturelle et d’encourager ses artistes et ses entrepreneurs locaux.

Les grandes lignes de la programmation ont été présentés ce jeudi 8 juin, mettant de nouveau de l’avant diverses petites initiatives culturelles et familiales – gratuites - tout au long de l’été avec les pique-niques musicaux, les soirées Vents de parole et les samedis aux quatre vents.

Pour une quatrième année, l’événement offrira du même coup une opportunité aux citoyens des Basques et aux visiteurs de (re)découvrir, à travers différentes représentations artistiques, des espaces publics appréciés comme le parc de l’église de Trois-Pistoles, le Parc récréatif de la Grève Morency à Notre-Dame-des-Neiges.

«C’est une belle programmation, active, renouvelée, dynamique, pour l’ensemble de nos citoyens et de notre visite. C’est une belle occasion de mettre de la vie dans le milieu. Ce sont des événements qui renforcent notre identité entre nous et envers nos visiteurs», a déclaré Bertin Denis.

PIQUE-NIQUES MUSICAUX

Du 24 juin au 3 septembre, en collaboration avec la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, c’est 11 pique-niques musicaux qui auront lieu les dimanches dès 12 h au parc de l’église de Trois-Pistoles. Exceptionnellement, celui du 24 juin aura lieu le samedi à la même heure et durera 2 heures pour souligner la Fête nationale avec le groupe Junior Vintage.

Se succèderont ensuite les dimanches, du 2 juillet au 3 septembre : Kolor, Rino Bélanger, Marilie Bilodeau, Charles-Antoine Frandelion, Rick et les bons moments, Les Vieux Copains, David Marin, l’Orchestre continental, N-Ké et Bosko Baker.

Par ailleurs, l’organisation invite les gens intéressés profiter du Marché public des Basques avant les pique-niques musicaux du dimanche pour faire leurs emplettes et venir les déguster en écoutant les artistes jouer sous le gazebo. Tous les dimanches jusqu’à la fin octobre, le Marché public des Basques est ouvert de 10 h à 15 h, dans le stationnement du Caveau des Trois-Pistoles.

VENT DE PAROLE

Du 5 juillet au 23 août, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles proposent 8 soirées extérieures de contes et de parole vivante. Ces spectacles seront présentés les mercredis, à 19 h dans le parc de l’église, ou à la Forge à Bérubé en cas de pluie. Solos de poésie, soirées poésie et jazz, cabaret littéraire sont au programme.

Tous les Vents de paroles sont suivis d’un micro-ouvert. Les spectacles du 19 juillet et du 2 août seront précédés de contes pour enfant intitulés «Conte d’été pour dent sucrée». Ces deux animations prendront place à 18 h 30 dans le parc de l’église de Trois-Pistoles.

AUX QUATRE VENTS

Une programmation originale est également proposée à Notre-Dame-des-Neiges à travers Le Vent gourmand et les Espaces virevents. Une offre intéressante pour tous les membres de la famille avec les présences du pianiste international Roman Zavada en formule Ciné-piano (15 juillet), Marie-Libellule et Monsieur Bulles (22 jullet), l’humorste Mario Bélanger (5 aout) et Charlot le clown (12 aout).

Toujours le samedi 12 août, apportez vos instruments acoustiques pour joindre le Rendez-vous des musiciens, un «jam» amical de musique autour du feu à 19 h 30 au Parc récréatif de la Grève Morency. Le public, avec ou sans instrument ou souhaitant chanter, est évidemment aussi invité.

BOTES GOURMANDES

Nouveauté : des boites gourmandes 100 % locales à déguster ! Les 16 juillet et 27 août midi, réservez vos boites gourmandes 100 % locales. Ces boites offrent des produits locaux à assembler pour vous bâtir votre propre lunch à savourer pendant les pique-niques musicaux de Marilie Bilodeau et N-Ké. Réservez les vôtres en ligne auprès du Marché public des Basqueswww.marchepublicdesbasques.com

CONCOURS ESTIVAL DE «LAND ART»

Du 24 juin au 3 septembre, produisez votre œuvre artistique sur la berge de la Grève Morency à partir de ce que vous trouvez sur place. Transmettez ensuite vos photos de l’œuvre et une photo de vous ou votre équipe avec votre nom et coordonnées par courriel à [email protected].

La programmation dans le détail peut être consultée le site www.ventgourmand.com & facebook.com/ventgourmand