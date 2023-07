Concert participatif à l’église de L’Isle-Verte

Après des années à essayer d’avoir le groupe du KRTB, Time it was, pour son spectacle à grand déploiement annuel, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles peut dire mission accomplie. L’organisme a annoncé la nouvelle ce 28 juin à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles où aura lieu l’évènement de 30 ...