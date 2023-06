Notre fleuve, notre musique est de retour pour une deuxième présentation

Pour souligner la Fête nationale du Québec, la série de concerts gratuits Notre fleuve, notre musique sera présentée pour une 2e présentation, du 16 au 22 juin, dans 16 nouvelles villes et municipalités situées le long du fleuve Saint-Laurent dont Rivière-du-Loup, Cacouna, L'Isle-Verte, Trois-Pistoles et Saint-Simon-sur-Mer et municipalités.

Après un succès exceptionnel en 2022, la tournée fera halte cette année dans plusieurs villes et municipalités qui bordent le fleuve, de Montmagny à Matane. La série de concerts offrira une occasion unique de découvrir les joyaux cachés sur le bord du fleuve et les paysages pittoresques de ces régions tout en découvrant et redécouvrant les trames sonores de films et de téléséries québécoises signées par des compositeurs d’ici.

«Voici une véritable célébration de notre histoire et de notre héritage musical québécois. Nous sommes fiers d'offrir une expérience unique aux spectateurs, leur permettant de découvrir les richesses de leur patrimoine dans des espaces exceptionnels au bord du fleuve Saint-Laurent, accessibles à tous», explique Denis Chabot, producteur et directeur artistique à l'origine du projet.

PROGRAMME

Le Quatuor Cobalt, accompagné par le pianiste Steven Massicotte, interprétera des trames sonores de films et de téléséries d’ici sous la thématique de la musique à l’écran. La formation de musiciens chevronnés, composée de Guillaume Villeneuve et Diane Bayard au violon, Clément Bufferne à l’alto et François Leclerc au violoncelle, présentera des pièces qui plairont à un large public et feront découvrir des œuvres inédites en plus de faire revivre des souvenirs nostalgiques chez les spectateurs.

Les musiciens se produiront le dimanche 18 juin à Rivière-du-Loup à 13 h au parc de la Pointe, à Cacouna à 16 h 30 au terrain Ktopeqonok de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, et à L'Isle-Verte au quai dès 19 h 30.

Le lundi 19 juin, ils seront à 16 h 30 sur le site du 13 rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles et à 19 h 30 au parc de Saint-Simon-sur-Mer.

Le concert d’une durée d’environ 45 minutes saluera les compositeurs ayant marqué la musique de notre petit et grand écran, dont François Dompierre, Jorane, Michel Corriveau, Michel Cusson, et Jean-Michel Blais. Les pièces mettront en valeur la musique cinématographique québécoise et des airs de classiques télévisuels telles que Les Pays d’en haut, Séraphin, La passion d’Augustine, etc.

En exclusivité, une pièce du film RU, inspiré du livre de Kim Thúy, sera interprétée en grande première mondiale avant la sortie en salle du film, prévue à l’automne.