Jorane est la porte-parole du ROSEQ cet été

La chanteuse et violoncelliste québécoise Jorane sera la porte-parole du Réseau d’organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) en 2023. Le réseau d’été du ROSEQ regroupera cette année 36 artistes qui se produiront dans 25 lieux différents, pour un total de 205 représentations.

«Quand on m’a proposé d’être la porte-parole du ROSEQ pour cet été, j’ai été vraiment charmée parce que pour moi, c’est un peu comme le chemin de Compostelle des artistes dans l’Est-du-Québec», explique Jorane. Dans le cadre de cette tournée d’été, elle présentera une version duo et épurée de son projet «Hemenetset», accompagnée de Martin Lizotte au piano.

Elle image son album «Hemenetset» comme un gros vaisseau, et cette nouvelle version, comme une petite navette qui s’en sépare. «Le Réseau d’été, c’est un contexte très intime qui permet de rendre la culture super accessible. Ça nous permet de réaliser que plus on voit de culture, plus ça nous fait du bien», constate Jorane.

La musicienne souligne que les artistes sont accueillis dans chacune des salles de spectacle de l’Est-du-Québec par des bénévoles qui leur font découvrir la région. «Nous sommes chanceux, dans le microcosme du Québec, de pouvoir partir en tournée dans d’aussi beaux lieux. C’est un privilège de pouvoir voyager léger, on revient à la source», ajoute Jorane.

La programmation estivale du ROSEQ mise sur les découvertes, la diversité et les artistes émergents. Les 4 Scènes, diffuseur culturel du Témiscouata et Rivière-du-Loup en spectacles présenteront ces spectacles du Réseau d’été.

Le tout premier aura lieu au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook. Le public y recevra Maxime Landry pour son spectacle «Un piano dans la voix» le 28 juin à 20 h. Le chanteur Kim Churchill se rendra à Rivière-du-Loup le 6 juillet à 20 h. La tournée estivale «Ensemble» du groupe Les Colocs (Dominic DeGrasse, Mike Sawatzky, Jason Hudon) s’arrêtera au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook le 8 juillet à 20 h.

Ensuite, l’humoriste Guillaume Pineault sera en rodage à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup le 12 juillet à 19 h 30. La porte-parole du ROSEQ, Jorane, présentera son spectacle à Rivière-du-Loup le 13 juillet à 20 h. L’auteur-compositeur-interprète de musique country Guillaume Lafond sera en spectacle au parc de l’Acadie à Dégelis le 15 juillet à 20 h. Annie Blanchard présentera son spectacle «Hurricane» au BeauLieu culturel du Témiscouata le 6 aout à 20 h. Millimetrik (20 juillet), Ramon Chicharron (27 juillet), Cayenne (3 aout), Les Grands Hurleurs (10 aout), Zouz (17 aout) et Pelch (24 aout) seront tous de passage à Rivière-du-Loup au Théâtre de la Goélette, ou à la Maison de la culture en cas de pluie, dans le cadre de la programmation du Réseau d’été du ROSEQ.

La programmation estivale complète de Rivière-du-Loup en spectacles sera dévoilée le 8 juin prochain.