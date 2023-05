Une feutrière de la région crée en France

La feutrière professionnelle Saint-François-Xavier-de-Viger, Diane Gonthier, a passé les deux premières semaines d’avril à Felletin en France dans le cadre des Journées européennes du feutre afin de participer à un projet de médiation culturelle et à une résidence d’artiste.

Une trentaine d’arbres feutrés créés par des artistes de 11 pays ont été assemblés pour créer une véritable forêt, une œuvre collective. «Cela a demandé une semaine de couture. Nous voulions créer une perspective en assemblant les arbres, comme dans une vraie forêt. C’était comme un gros casse-tête, sauf qu’on ne sait pas le dessin que cela va donner à l’avance», image Diane Gonthier. Cette dernière s’est dit chanceuse d’avoir l’opportunité de travailler le feutre en français en Europe.

Lors des Journées européennes du feutre, le public a été invité à rendre vivante cette forêt en brodant des détails et des retailles de feutre pour ajouter des insectes, des animaux et des fleurs. L’œuvre collective restera dans la collection de Felletin.

Les enfants de l’école primaire du village de Felletin ont aussi été initiés aux techniques de feutrage. «Ce sont eux qui vont organiser les Journées européennes du feutre à Felletin dans 30 ans», lance Diane Gonthier. L’objectif de cette activité était de mieux faire connaître le médium du feutre et de briser l’isolement des artistes qui le travaillent.

«Je me sens assez seule comme artiste […] Je veux partager le côté festif du feutre. Tout le monde est content de sa découverte et n’en revient pas que la laine prend ensemble comme ça. C’est la joie de partager le processus du médium et le médium lui-même. Les enfants me suivent pas à pas parce qu’ils n’ont aucune idée où ils s’en vont. On arrive à quelque chose à la fin», ajoute l’artiste de Saint-François-Xavier-de-Viger.

En mai 2021, Diane Gonthier a acheté l’ancien magasin général de la municipalité avec Maud Morin afin de le transformer en un grand atelier de métiers d’art.