Carole-Anne Roussel passe en demi-finale au concours international Reine Elisabeth

La chanteuse soprano de Rivière-du-Loup, Carole-Anne Roussel, s’est classée parmi les 24 demi-finalistes du concours international de chant Reine Elisabeth de Belgique à Bruxelles. Elle sera en prestation dans le cadre des demi-finales ce 25 mai à 16 h 35, heure de l’Est, et tentera de tailler sa place parmi les 12 finalistes de cette compétition.

Carole-Anne Roussel, âgée de 28 ans, est la seule Canadienne à s’être rendue en demi-finale. Les autres chanteurs et chanteuses sont originaires d’Australie, de Belgique, de la Corée, de France, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, des Pays-Bas et du Portugal.

Lors de la première ronde, le 22 mai, elle a interprété «Quel guardo il cavaliere - So anch'io la virtù magica» (Don Pasquale) d’Aetano Donizetti et «What a curse for a woman - Steal me, sweet thief» (The Old Maid and the Thief) de Gian Carlo Menotti. Lors de cette prestation, elle était accompagnée au piano par Anna Naretto.

Il est possible d’écouter sa prestation lors de la première ronde en suivant ce lien : concoursreineelisabeth.be/fr/candidats/carole-anne-roussel/5229/

Voici les programmes de Carole-Anne Roussel pour la demi-finale :

Amy Beach - 3 Browning songs op. 44

Gaetano Donizetti - Prendi, per me sei libero (L'elisir d'amore)

Francis Poulenc - Non, Monsieur mon mari (Les Mamelles de Tirésias)

Richard Strauss - Ich woll't ein Sträusslein binden (Sechs Lieder op. 68)

Pour la demi-finale, les chanteuses et chanteurs interprèteront un programme de récital d'environ 20 minutes choisi par le jury. L’annonce des 12 finalistes du Concours de chant 2023 Reine Elisabeth aura lieu en soirée le jeudi 25 mai. Plus de 412 artistes en chant se sont inscrits à ce concours cette année.

La Louperivoise Carole-Anne Roussel a remporté le prix d’Europe en 2021. De plus, en 2022, elle figurait au palmarès des 30 musiciens de moins de 30 ans les plus en vue au Canada, dressé par CBC Music. Elle est artiste en résidence à la Chapelle Reine Elisabeth de Belgique depuis 2019.