Rivière-du-Loup en spectacles dévoile sa programmation pour l’automne 2023

Plus d’une quarantaine de spectacles de chanson, théâtre, humour, musique, danse, cirque et variétés seront présentés par Rivière-du-Loup en spectacles l’automne prochain. L’organisation a annoncé le retour des Grands Explorateurs au Centre culturel Berger et des soirées d’humour à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Le directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles, Frédéric Roussel, a souligné le retour de l’humoriste Simon Leblanc en supplémentaire le 14 décembre. «Ça s’est vendu très rapidement, il affiche complet partout et nous sommes contents d’avoir pu l’attraper», explique-t-il. En humour, le Centre culturel Berger recevra également Marthe Laverdière le 25 novembre en début de tournée et Ève Côté.

Les soirées d’humour seront de retour à la Maison de la culture avec la Route du Rire, lors desquelles quatre humoristes de la relève ou établis testent leur matériel. Trois spectacles sont prévus le 21 septembre, le 26 octobre et le 30 novembre.

En chanson, le public du Centre culturel Berger pourra assister au spectacle d’Isabelle Boulay le 27 octobre, de Gowan (un coup de cœur du diffuseur) le 18 novembre et de Jeanick Fournier le 17 septembre, entre autres.

Le pianiste Charles-Richard Hamelin présentera son spectacle de musique classique le 14 octobre. Dans la catégorie Variété, «Symphorien» avec François Chénier, Martin Héroux, Michelle Labonté, Nathalie Mallette, Patrice Coquereau, Anne-Marie Binette et Stéphan Côté sera présenté à Rivière-du-Loup le 17 novembre.

La pièce de théâtre documentaire «i/O» de Dominique Leclerc offrira une réflexion sur l’intelligence artificielle le 5 octobre au Centre culturel Berger. Le spectacle de Souldia sera présenté en formule Shows du garage, debout sur la scène, le 15 septembre. Steve Hill présentera ses grandes chansons et un hommage à Jimi Hendrix le 28 septembre, également en formule Shows du garage.

Le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles dit avoir un gros coup de cœur pour le spectacle de danse «Adrénaline» de la troupe néerlandaise The Ruggeds, championne du monde, le 7 octobre. Les membres de ce groupe apparaissent dans le vidéoclip «Where Are U Now» de Justin Bieber.

«J’essaie d’être toujours à l’affut de ce qui se fait comme nouveautés et les gens semblent apprécier ce qu’on propose […] On sent que les gens avaient hâte de refaire des sorties et de voir des arts vivants», indique Frédéric Roussel. Il affirme qu’avec le temps et le retour à la normale après la pandémie, les spectateurs se sont laissé convaincre.

«Nous avons connu une année record en termes de billets vendus, il n’y a jamais eu autant de spectacles complets à l’affiche. Notre plus bel encouragement, c’est que les gens semblent apprécier ce qu’on propose», ajoute M. Roussel.

La programmation complète de Rivière-du-Loup en spectacles est disponible au rdlenspectacles.com.