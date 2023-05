Le Tremplin de Dégelis rayonne plus que jamais

Du 15 au 21 mai s’est déroulée la 23e édition du festival le Tremplin de Dégelis, un concours pour la relève en chanson et en humour. Ce sont 30 artistes de la relève, de partout au Québec et au Nouveau-Brunswick, qui ont eu le privilège de passer 7 jours avec des artistes professionnels de haut calibre.

Ils ont été formés sur les rouages de l’industrie et les performances sur scène, en plus de réaliser 4 soirs de spectacles, avec un orchestre de 5 musiciens et devant un large public.

Au terme de la finale de dimanche, l’auteur-compositeur-interprète P’tit Gros Bison de Chambly, Sarah Vanderzon de Saint-Bruno-de-Montarville (interprète 18 ans et plus), Amélie Gautreau d’Edmundston (interprète 13-17 ans) et Andy Cerqueira de Québec (humour) ont remporté les grands honneurs. Les prix coups de cœur ont été décernés par le public à Evaëlle LeBlanc d’Edmundston, Tamilie Sirois de Saint-Léonard et Karolynn Moore de Compton.

Le fil conducteur de l’événement, que ce soit pour les candidats au concours, les formateurs ou les spectateurs, c’est l’expérience humaine qui s’y vit. Les citoyens du Témiscouata ont trouvé le véhicule pour transmettre leur amour de l’art de la scène et c’est pourquoi près de 200 bénévoles sont au rendez-vous chaque année depuis maintenant 23 ans.

Quant aux candidats, ils sont comblés par une centaine d’heures de formation et la réalisation de spectacles d’envergure. Le Tremplin est associé à Sylvie DesGroseilliers, productrice et autrice-compositrice-interprète depuis une dizaine d’années. Elle assure la direction artistique des spectacles lors du festival. Isabelle Cyr et Yves Marchand apportent leur support en offrant des formations en technique vocale et création de textes. Marc Déry, auteur-compositeur-interprète et réalisateur, offre des formations en création de musique. L’humoriste Frank Grenier et l’auteur-compositeur-interprète Simon Morin complètent l’équipe de formation. Les spectacles, présentés à la Place Desjardins de Dégelis, étaient aussi offerts en webdiffusion.

Tous les spectacles ont été animés, pour la 2e année consécutive, par Jean-François Baril. Ce dernier est allé au-delà de son rôle d’animateur et de porte-parole du Tremplin en étant généreux de ses conseils auprès des candidats au concours.

Les spectacles du samedi et du dimanche affichaient complet et c’est lors de ces soirées que les spectateurs ont pu profiter de la prestation de l’artiste invité vedette, Ludovick Bourgeois. Lors du souper-gala-bénéfice, l’assistance a pu renouer, entre autres, avec les succès «Marie-Louise» de Zébulon, «Évangéline», livrée avec toute l’émotion qu’on connait d’Isabelle Cyr et «Tu ne sauras jamais des BB», interprété par Ludovick Bourgeois.

«C’est simple, le Tremplin, c’est une histoire d’amour entre le public, les artistes et la région. Quand on a vécu cette expérience, on ne peut faire autrement que de dire : c’est mon Tremplin», explique Christian Ouellet, président de l’organisation. «C’est ce que nous disent les participants et les artistes professionnels. Ils veulent tous revenir, année après année, pour faire partie de cette énergie qui se dégage de l’événement et de toute la région».

Plus de 50 000$ en prix, bourses et formations sont remis lors du concours et tous les gagnants sont annoncés sur la page Facebook du Tremplin ainsi que sur le site Web.