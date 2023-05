Slam RDL : une cinquième soirée régulière

Le Musée du Bas-Saint-Laurent présente son exposition Pré-Encan, qui se démarque par sa diversité et la qualité des œuvres offertes. Elle regroupe 55 œuvres de styles et courants artistiques différents. L’exposition Pré-Encan sera accessible gratuitement tous les jours, mêmes les lundis, du 11 au 27 mai de 13 h à 17 h, et jusqu’à 20 h le jeudi. ...