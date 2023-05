Un printemps bien rempli à l’ÉMAC

La fin de session arrive à grands pas à l’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) de Rivière-du-Loup et plusieurs concerts seront au programme au cours des prochaines semaines pour conclure en beauté l’année 2022-2023.

Les traditionnels concerts d’élèves de fin de session seront présentés du jeudi 18 au dimanche 21 mai, tant en journée qu’en soirée, durant la fin de semaine du congé des Patriotes. Plusieurs instruments seront à l’honneur, dont le piano, la guitare, la batterie, les cordes et les instruments à vent. L’horaire complet des concerts peut être consulté via la page Facebook de l’ÉMAC.

Le dimanche 28 mai à 15 h se tiendra le «Concert des cordistes» présenté par l’Orchestre de chambre du Littoral, sous la direction de Carey Lévesque, à l’Espace collectif Berger (340 rue Principale, Saint-Modeste), avec la participation du Mini-orchestre de l’ÉMAC.

Présenté dans le cadre des festivités entourant le 350e anniversaire de la Ville de Rivière-du-Loup, le spectacle «Comme on se retrouve !» sera présenté le vendredi 2 juin à 19h au Théâtre de la Goélette (67 rue du Rocher à Rivière-du-Loup, ou à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture en cas de pluie). Sous la direction des professeures et cheffes de chorales Émilie Lévesque et Jennifer Bussières, la Chorale interculturelle et les Petits chanteurs de l’ÉMAC seront à l’honneur. Tous ces concerts sont ouverts à tous, et sont à contribution volontaire.