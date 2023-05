Appel de projets culturels de l’EDC de la Ville de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles lance aujourd’hui un appel de projets culturels issu de l’Entente de développement culturel (EDC) 2021-2023 conclue avec le ministère de la Culture et des Communications.

Ce fonds a pour objectif d’appuyer des initiatives culturelles visant à bonifier l’offre en culture sur le territoire de la ville, de soutenir le dynamisme culturel pistolois, de faciliter l’accès aux arts et de contribuer à la vitalité culturelle propre à Trois-Pistoles.

Pour être admissibles, les projets culturels doivent se réaliser à Trois-Pistoles d’ici le 31 décembre 2023 et s’inscrire dans l’un ou plusieurs des secteurs suivants : arts de la scène, arts visuels, loisir culturel, médias, cinéma, appropriation du numérique, lettres et littérature, métiers d’art et patrimoine.

Les projets soutenus doivent être élaborés et promus par un organisme de Trois-Pistoles et se dérouler dans leur intégralité dans la ville. Vu l’importance du fait français sur le territoire pistolois, les projets retenus devront se réaliser dans cette langue en totalité ou du moins en majeure partie. Enfin, les projets retenus doivent favoriser l’inclusion sociale et encourager la diversité culturelle.

Pour connaître l’ensemble des détails et critères d’évaluation de l’appel, rendez-vous au www.ville-trois-pistoles.ca/actualites ou communiquez directement avec Sara Amélie Bellavance, directrice du service de la culture et des communications aux coordonnées suivantes : 418 851-1995 *4230 ou [email protected].

La date butoir pour déposer une demande est fixée à 16 h le 26 mai.