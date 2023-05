Musique improvisée avec le groupe Allochtone

Le groupe de musique actuelle Allocthtone, dirigé par Rémi Leclerc, présentera son nouvel album «Plait-il?» lors d’une soirée de musique improvisée qui aura lieu à la salle municipale de Saint-Germain-de-Kamouraska. L’évènement aura lieu le samedi 6 mai à 20 h.

Nouvellement établi à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Rémi Leclerc, musicien, compositeur, percussionniste, réunit une équipe d’improvisateurs pour une session d’enregistrement au studio du Camp musical Saint-Alexandre en avril 2022. Le pianiste André Pelletier (Saint-Pascal), l’accordéoniste Robin Servant et le guitariste Olivier D’Amours (Rimouski), le bassiste Alexandre Dubuc (Montréal) et la saxophoniste Cathy Heyden (Paris) répondent à l’appel.

Le groupe Allochtone propose une musique expérimentale improvisée, dont les sonorités semblent venir d’ailleurs. Leur musique transporte vers des univers sonores inexplorés. Les membres ont développé une capacité à utiliser leurs instruments de manière inventive, créant ainsi des sonorités nouvelles et surprenantes.

Les citoyens du Kamouraska ont déjà pu entendre les improvisations d’Allochtone au 175e de Saint-Hélène-de-Kamouraska ou à la soirée de vernissage de l’exposition collective L’An In II au Centre d’art de Kamouraska.

Le nom Allochtone reflète l’idée que l’autre, c’est-à-dire chaque individu, est différent, ce qui peut être une source d’enrichissement et de créativité. L’approche collaborative des membres se reflète également dans leur manière de composer et d’interpréter leur musique en concert. Les membres du groupe sont à l’écoute les uns des autres, réagissant aux idées et aux impulsions de chacun, créant ainsi des moments de spontanéité musicale.

Lors de la soirée de musique improvisée, le groupe Dionée de Rimouski formé d’Éric Normand, de Clarisse Bériault et de Robin Servant sera aussi de la partie. L’évènement se déroulera au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska situé au 506, rue Jean-Baptiste-Moreau. Pour plus d’information, il faut contacter Rémi Leclerc au 514 473-1523