Activités estivales de la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

Durant les mois de mai, juin, juillet et août 2023, la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours offrira gratuitement plusieurs activités.

Le 7 juin aura lieu la dernière rencontre du Club de lecture pour adulte (insciptions obligatoires). Le Tricot-jasette se déroulera tous les jeudis à 13 h 30, dont la dernière rencontre sera le 22 juin.

Avec la participation du Cosmoss des Basques et de jeunes ayant participé à un concours de dessins, l’exposition «Ma passion sans écran» sera présenté pendant tout le mois de mai. L’Heure du conte avec Marie-Libellule est prévu le vendredi 12 mai à 18 h 30 pour la Fête des Mères et le 16 juin à la même heure à l’occasion de la Fête des Pères (les parents sont invités à habiller leurs enfants en pyjama).

Le 18 mai à 18 h sera présenté une projection de courts métrages soient «Comité des droits humains de l’Amérique latine» (25 minutes) et «Essentiels» (52 minutes) avec la participation de la MRC des Basques et du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants-es - Immigrant working Center (cette activité sera suivie d’une discussion).

Vers 19 h le 19 mai, Daniel Projean et Georgette Renaud proposeront le conte «Il faut s’eul dire pour tous, autant les adultes que les petits. Des expositions de livres auront aussi lieu vers la fin du mois de juin sur les thèmes suivants : Je lis autochtone, Contagion de lecture, Héros des jeunes, Paysages marins et Vieillir en santé.

Le Club de lecture TD et le Réseau-Biblio du Bas-Saint-Laurent pour les enfants de 0 à 12 ans se déroulont sur les heures d’ouverture de la bibliothèque, le tout débutant le 27 juin jusqu’au le 12 août 2023.

Aussi, une grande vente de livres usagés disponible sur les heures d’ouverture de la bibliothèque se déroulera durant tout le mois de juillet.