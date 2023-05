Robert M. Deschênes remporte de nombreux prix dans des concours artistiques

L’article Robert M. Deschênes de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup s’est démarqué dans différents concours artistiques de renom.

La pièce maîtresse «Paruline Flamboyante» a gagné le Certificat Bronze lors de la Artist Invitational VI Camelback Gallery.

M. Deschênes a été couronné de succès à l'échelle internationale, avec la sélection de «Grand Héron» pour l'organisme de protection Artists for Painted Dogs pour l'événement «Exhibition 2022», la sélection de «Pic Chevelu» dans le livre «Conservation 2022 Virtual Exhibit and Companion Book» de l'organisation Artist for Conservation, ainsi que l'attribution du Certificat Bronze pour ses tableaux «Renard Roux» et «Pic Chevelu». En outre, son exposition «Nature Art Exhibition» a été couronnée de succès avec sa sélection comme gagnant.

M. Deschênes a également été sélectionné par un jury professionnel pour son tableau «Colibris et Tournesols» parmi les 100 finalistes du concours annuel de l'Art de l'Aquarelle numéro 53.

Robert M. Deschênes est un artiste autodidacte spécialisé en art animalier naturaliste, qui utilise les techniques de l'aquarelle ou de l'acrylique. L’artiste s'efforce de pratiquer l’art animalier naturaliste en concevant des œuvres hyperréalistes avec une grande précision des détails anatomiques et des comportements du sujet, tout en gardant en tête l'importance de la représentation de son habitat.