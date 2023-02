La musique de Camila Woodman voyage outre-mer

Voir la galerie de photos

Un peu moins de deux ans après avoir sorti un album de ses compositions intitulé «Don’t Lose Your Shine», aux accents pop et R&B, voilà que Camila Woodman et sa voix sont diffusées sur plus d’une vingtaine de radios web en Europe.

«J’ai écrit cet album pendant la pandémie pour m’occuper. J’ai contacté des musiciens de Montréal de Québec et de l’extérieur de la province pour faire ce projet à distance […] Je suis vraiment contente que mes chansons passent à la radio web, c’est bien parti», lance la chanteuse. Elle a composé la mélodie, les accords de base et les paroles, tandis que les musiciens s’occupaient de créer les accompagnements instrumentaux.

L’auteure-compositrice-interprète qui a passé son adolescence à Rivière-du-Loup a participé en 2011 au Tremplin de Dégelis. La chanteuse Sylvie DesGroseillers l’a recrutée ensuite comme choriste. «Elle a vraiment aimé ma voix et nous avons fait de la tournée ensemble de 2011 à 2014 […] C’est une belle façon de commencer une carrière d’artiste. J’ai eu la chance de pouvoir monter sur de grosses scènes pour développer ma présence scénique», explique Camila Woodman.

Elle a fondé en 2015 son école de chant dans le secteur de Lévis. En plus de son album solo lancé en 2021, elle collabore à plusieurs autres projets musicaux. En novembre dernier, elle a tourné un vidéoclip pour sa chanson «Don’t Lose Your Shine». «C’est important pour moi d’intégrer d’autres artistes à mes projets. Par exemple, on voit Andréanne Brousseau de Rivière-du-Loup qui danse dans le vidéoclip», illustre Camila Woodman.

Cette dernière travaille présentement sur un autre album, en français celui-là, et elle souhaite augmenter le nombre de collaborations avec d’autres chanteurs. Camila Woodman chante aussi dans un groupe de rock qui interprète des reprises de chansons populaires.

Le 17 février, elle montera sur la scène comme choriste avec Sylvie DesGroseillers au palais Montcalm pour le spectacle du Mois de l’histoire des noirs. Camila Woodman organise également un spectacle au Vieux Bureau de Poste de Lévis le samedi 13 mai prochain avec de nombreux invités.

Il est possible d’écouter l’album «Don’t Lose Your Shine» en suivant ce lien : camila2.bandcamp.com