La troupe Le Patin libre en spectacle au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup

La tournée québécoise de la compagnie montréalaise de patinage contemporain Le Patin libre s’arrêtera le 24 mars à 19 h 30 au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup avec son spectacle «Influences», alliant le patinage artistique et la danse urbaine.

La troupe est formée de cinq anciens compétiteurs de haut niveau en patinage artistique traditionnel. Alexandre Hamel est en l’un des fondateurs. Il a quitté la compétition à l’âge de 23 ans, en 2005, avant de se tourner vers des spectacles comme Disney sur glace. Souhaitant rompre avec la rigidité des codes et le formatage du patinage artistique «conventionnel», il a fondé Le Patin libre.

«On voulait rendre le patinage artistique «cool», nous sommes tous des patineurs artistiques de très haut niveau et nous voulions nous éloigner des stéréotypes de princesse, de mascotte et de galas pour créer des chorégraphies dramaturgiques», explique M. Hamel. Les chorégraphies et les créations de la troupe Le Patin libre exploitent la glisse et amènent une réflexion concernant les corps en mouvement sur la glace.

«Aux Olympiques, tout le monde se ressemble et fait la même chose. Ils sont évalués par des juges qui déterminent qui réussit le mieux les mouvements. Dans notre groupe, nous sommes très diversifiés et nous avons chacun notre style. Les compétitions de patinage artistique, je trouve ça ‘’quétaine’’, mais ce sont mes gouts personnels. On est en 2022, on peut aller plus loin que les paillettes et les robes. Notre style est beaucoup plus actuel, on montre la vie telle qu’elle est», ajoute Alexandre Hamel.

Le spectacle «Influences» aborde les thème de l’esprit d’équipe de l’appartenance à un groupe, du leadership, de l’amitié et de l’intimidation. «La valeur centrale de notre groupe, notre nom le dit, c’est la liberté, mais elle vient avec beaucoup plus de responsabilités», précise le fondateur. Les cinq patineurs doivent donc gérer la logistique de leur tournée à travers le Québec, la programmation de l’éclairage, la mise en scène, les trames sonores, etc.

«Ça aurait changé ma vie de voir un spectacle comme celui-là quand j’étais petit», ajoute Alexandre Hamel. Ce dernier se dit inspiré par la compagnie de théâtre Carbone 14. Il a été marqué par les images des comédiens jouant sur des lits métalliques en mouvement constant sur la scène. «Je me suis dit que je pourrais faire quelque chose comme ça avec mon talent en patin.»

La troupe Le Patin libre tire ses influences de spectacles de danse, de cirque contemporain et de danse urbaine, tout en mettant à profit les qualités athlétiques de ses patineurs qui font le pont entre les univers sportif et artistique.

Le spectacle «Influences» sera présenté le 24 mars à 19 h 30 au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup par Rivière-du-Loup en spectacles. Il s'agira du premier spectacle dans cet aréna nouvellement revampé. «Comme nous voulons développer et faire une meilleure promotion de la danse et que la population de la région apprécie beaucoup les activités sportives, l’arrivée d’une magnifique glace de format olympique était l’occasion parfaite pour proposer un spectacle unissant le monde du sport sur glace et la danse», complète le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles, Frédéric Roussel.