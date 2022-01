Un court-métrage de Sébastien Rioux sélectionné à un festival de films en Angleterre

«Vertige», un court-métrage du cinéaste de Trois-Pistoles Sébastien Rioux, a été sélectionné parmi les œuvres qui seront présentées lors de l’édition en ligne du festival de film Lift-Off «First-Time Filmmaker» des Pinewood Studios, basés en Angleterre. Cet événement se déroule du 24 janvier au 7 février.

Le cinéaste pistolois se dit fier de faire voyager les talents et les paysages de Trois-Pistoles et de la région des Basques hors des frontières lors d’un festival de film basé en Europe. «Je suis satisfait juste du fait d’être sélectionné à un concours. Tout ce qui se passe ensuite, c’est un bonus et tant mieux», a-t-il commenté.

Ce volet du festival Lift-Off est une vitrine web tenue mensuellement faisant la promotion des talents émergents qui y présentent leurs créations indépendantes. Le court-métrage gagnant de chaque mois sera projeté lors de l’événement «Sessions» tenu chaque année aux Pinewood Studios en Angleterre et il fera aussi partie du festival de film Lift-Off à Los Angeles.

Lors des mois de novembre à décembre, Sébastien Rioux a soumis son court-métrage «Vertige» à une demi-douzaine de festivals à travers le monde. Cette réponse positive du festival Lift-Off est la première qu’il a reçue jusqu’à maintenant en 2022.

Les paysages présentés dans ce film ont été tournées en drone dans la région des Basques. Pour cette création, Sébastien Rioux s’est allié avec le musicien et compositeur Raphaël D’Amours de Trois-Pistoles, qui en a composé la musique.