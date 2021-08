«Vertige», le tout nouveau film de sebrioux sur une musique de Raphaël D’Amours

Connu pour entre autres pour ses images aériennes du Bas-Saint-Laurent, l’artiste, cinéaste et réalisateur Sébastien Rioux alias sebrioux, propose un tout nouveau court-métrage intitulé «Vertige», réalisé en collaboration avec le musicien, compositeur et arrangeur natif de Trois-Pistoles, Raphaël D’Amours.

Le réalisateur pistolois qui lançait récemment un livre de photos aériennes et de poésie, a l’habitude de composer la musique pour ses propres films puisqu’il est également musicien. Cette association avec le compositeur Raphaël D’Amours se veut une complicité unique entre les deux artistes et permet à sebrioux de pousser l’aventure visuelle encore plus en profondeur.

«Je me suis laissé inspirer par la magnifique mélodie composée par Raphaël et l’ensemble de la réalisation du film s’est faite en symbiose avec sa composition», explique Sébastien Rioux.

Raphaël D’Amours a su s’inspirer de la beauté de la région de Trois-Pistoles pour composer une mélodie mystérieuse et envoûtante qui vient donner le rythme parfait aux images de Sébastien Rioux.«Je savais en approchant sebrioux, que ses images et ma mélodie allaient s’agencer parfaitement pour ne faire qu’un», ajoute Raphaël D’Amours, musicien et compositeur.

Cette nouvelle collaboration ne semble pas vouloir être la seule car les deux artistes bas-laurentiens sont déjà au travail pour la production de leur prochaine réalisation cinématographique qui devrait voir le jour au printemps 2022. Le court métrage est disponible sur le site internet du réalisateur à sebrioux.com/vertige.