Carole-Anne Roussel remporte le prestigieux Prix d’Europe 2021

La chanteuse soprano Carole-Anne Roussel a ajouté un nouveau fait d’armes à une feuille de route déjà impressionnante, la fin de semaine dernière, à la Chapelle historique du Bon-Pasteur de Montréal. L’artiste louperivoise a remporté la première place du prestigieux concours Prix d’Europe 2021, un exploit puisqu’il y a 40 ans qu’un chanteur n’avait pas reçu cette récompense.

Carole-Anne Roussel s’est imposée grâce à des performances inspirées et inspirantes au cours de la compétition organisée du 6 au 11 juin. Elle a franchi l’étape de la demi-finale mercredi dernier, avant de s’affirmer avec brio devant la violoniste Isabella Perron en finale, samedi. Notons qu’elle a présenté deux programmes différents, ce qui ajoute à la complexité du concours.

«Je remercie le Concours Prix d'Europe pour cette semaine inoubliable, les juges du concours pour leur accueil chaleureux, et je félicite tous les participants pour votre travail incroyable. C'est un défi colossal de préparer un grand répertoire en pleine pandémie et d'avoir le courage de le présenter aux juges», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux celle qui est aussi lauréate du prix Claire-Charbonneau-Clerk.

«Je ne pourrais être plus heureuse», a-t-elle ajouté, remerciant les gens pour «la vague d’amour» qu’elle a reçue depuis l’annonce de sa victoire, ainsi que ses proches pour leur aide, leur soutien et leur amour.

Depuis 1911, l'Académie de musique du Québec organise un concours annuel en vue de l'attribution d'une bourse d'études de 25 000 $, le Prix d'Europe, et de maintes autres bourses. Ce concours a pour but d'encourager de jeunes musiciens à perfectionner leur art et de permettre au gagnant du Prix d'Europe de poursuivre ses études à l'extérieur du Québec, bénéficiant à l’étranger de l’enseignement des plus grands pédagogues du monde.

Cette récompense permettra à Carole-Anne Roussel de retourner en Belgique l’an prochain afin de poursuivre son développement Chapelle musicale Reine Élisabeth, une institution d'enseignement supérieur qu’elle a jointe en 2018-2019. Notons que Carol aura l'occasion d’être soliste avec l'Orchestre symphonique des jeunes en mars 2022.

Originaire de Rivière-du-Loup, Carole-Anne Roussel a une maîtrise avec distinction du Conservatoire de musique de Québec. Au cours des dernières années, elle a performé au Conservatoire de musique du Québec, au Highlands Opera Studio (Ontario), à l’Opéra NUOVA (Alberta) et à l’Opéra de Québec, notamment.

Il est possible de revoir les performances en demi-finale (1:06:00) et en finale (4:07:20) ici : https://vimeo.com/558740230 et https://vimeo.com/561428825.