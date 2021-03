Atchoum et Pépé et sa guitare en spectacle à Rivière-du-Loup pour la semaine de relâche

Petits et grands pourront assister le 4 mars à 15 h au spectacle familial d’Atchoum le clown et de Pépé et sa guitare au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Une activité bienvenue qui arrive juste à temps pour la semaine de relâche scolaire.

Ce spectacle unique sera présenté uniquement en salle. Atchoum et Pépé et sa guitare collaboraient déjà ensemble pour l’écriture de quelques chansons. L’idée de créer un album de musique et de monter un spectacle a peu a peu fait du chemin. «On a choisi des chansons de nos répertoires respectifs qu’on a mises à notre gout et adaptées», explique Véronique Gagné, l’interprète d’Atchoum. L’humoriste Philippe Laprise signe la mise en scène.

«Le spectacle est destiné aux enfants de tous les âges. Avec le nombre de spectateurs réduit dans la salle, tout le monde voit bien et ça sonne comme une tonne de briques. Je suis une fille de région, j’ai hâte de venir vous voir à Rivière-du-Loup», ajoute Mme Gagné, originaire de Sainte-Félicité dans la MRC de La Matanie.

La perspective de présenter des spectacles en après-midi plait bien à Philippe Proulx (Pépé et sa guitare), puisqu’elle lui permet d’avoir un mode de vie plus zen et sain physiquement que la vie de tournée dans les bars. «Les enfants ont vraiment une réaction pure à la musique. Certains sont impressionnés et restent immobiles les yeux grands comme des 25 sous, tandis que d’autres sautent partout. Chaque spectacle est différent. Les enfants sont les meilleurs récepteurs à musique parce qu’ils n’ont pas de pression sociale à l’aimer ou pas et ils vivent le moment présent, c’est magique», complète-t-il.

Atchoum et Pépé et sa guitare présenteront les chansons de leur premier album en duo, intitulé «Ça promet», un spectacle en humour et en chanson pour toute la famille. Les billets sont disponibles au rdlenspectacles.com.