La Ville de Rivière-du-Loup reconnait ses acteurs culturels

La Ville de Rivière-du-Loup souligne les acteurs culturels qui se sont démarqués en 2019 et 2020, en décernant ses Mentions Cultura. Les récipiendaires de la 13e édition sont Xavier Labrie, Christian Pomerleau, Marc Larouche, le Musée du Bas-Saint-Laurent et Sophie Poulin de Courval.

Ces artistes et artisans du milieu culturel reçoivent une plaque honorifique et une bourse de 300 $. Leurs noms seront également inscrits pour la postérité sur le tableau des Mentions affiché à la Maison de la culture et lors de la prochaine mise à jour des tableaux honorifiques du parc du Campus-et-de-la-Cité. Remises tous les deux ans par l’intermédiaire de la Commission de la culture et du patrimoine de la Ville de Rivière-du-Loup, les Mentions Cultura reconnaissent des individus ou groupes qui se démarquent dans l’une des catégories en lice.

Jeune relève : Xavier Labrie

Le jury a voulu souligner son talent, son originalité, son rayonnement au-delà de la région et son implication dans la communauté. Sa contribution en tant qu’artiste au Projet Filet, visant la persévérance scolaire et la croissance personnelle, fut déterminante pour les jeunes participants et la réussite de ce projet d’initiation à l’art, développé sur mesure par le Musée du Bas-Saint-Laurent. Il a également participé à plusieurs expositions dans la région et a été sélectionné par le Conseil des arts et des lettres du Québec pour une résidence de deux mois en Autriche en septembre prochain.

Implication bénévole : Christian Pomerleau

Depuis 2013, Christian Pomerleau siège au conseil d’administration de la Corporation Rivière-du-Loup en spectacles. Administrateur pendant cinq ans, il a pris la présidence en 2018. Homme d’affaires bien connu, il a su épauler l’organisation lors du changement de direction puis, cette dernière année, à naviguer à travers les impératifs de la crise sanitaire. Le jury lui a décerné le prix implication bénévole pour son attachement à la communauté culturelle louperivoise.

Projet exceptionnel, catégorie individu : Marc Larouche

Afin d’offrir un peu d’espoir en temps de pandémie et briser l’isolement des citoyens et des ainés pendant le confinement, Marc Larouche a offert une série de spectacles gratuits qu’il a diffusé en direct d’un studio improvisé dans sa maison. Il a également rassemblé virtuellement cinquante artistes du Bas-Saint-Laurent et de Charlevoix pour offrir un spectacle de Noël intitulé Les Fêtes au village. Le jury tenait à honorer cet engagement exceptionnel en lui décernant une Mention Cultura.

Projet exceptionnel, catégorie organisme : Le Musée du Bas-Saint-Laurent

Le jury a été impressionné par la beauté de l’exposition Robert Roussil, La liberté de l’imagination. Réalisée et présentée pour la première fois au Musée du Bas-Saint-Laurent à l’automne 2019, l’exposition voyage présentement dans différentes régions du Québec. Constituée de trente-huit œuvres provenant de collections publiques et privées, dont dix de la collection du Musée, l'exposition présente le travail de cet artiste remarquable. Le jury a voulu souligner le rayonnement qu’offre cette exposition aux travailleurs culturels d’ici.

Coup de cœur du jury : Sophie Poulin de Courval

Devant la qualité des dossiers présentés, le jury a décidé de décerner un prix Coup de cœur à Sophie Poulin de Courval, pour son projet de concert de fin d’année à l’école La Croisée. Elle a en effet monté une pièce musicale impliquant 150 élèves, installés à une distance respectant les normes en cours, le tout sur une scène extérieure improvisée sur la rue Vézina. Beau défi !